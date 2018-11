Eduardo Catroga: “Sem a influência negativa da esquerda radical, a economia devia ter crescido muito mais”

Não fosse o Bloco de Esquerda fazer parte da “geringonça” e a economia portuguesa teria crescido muito mais desde 2015, diz Eduardo Catroga, gestor, ex-ministro das Finanças e membro do Conselho Superior e de Supervisão da EDP, em entrevista ao “Jornal Económico” esta sexta-feira.

“Sem a influência negativa da esquerda radical, a economia devia ter crescido muito mais”, afirma o economista.

Segundo Catroga, tendo em conta o contexto favorável de crescimento ao nível europeu dos últimos anos, Portugal devia mesmo já estar a criar excedente orçamental. “O défice público, em 2010, estava na casa dos 11% do PIB. Sem fatores extraordinários, estava à volta de 8,5%. Pedro Passos Coelho, em 2015, passou de 8,5% para 3% [do PIB]. Este Governo tinha obrigação nacional de passar de 3% para zero e criar excedente orçamental. Isto é um processo de ajustamento que começou em 2011 e que tem sido desenvolvido nos sete últimos anos e vai continuar a ser desenvolvido, porque temos de criar condições para a redução do stock da dívida pública; precisamos de criar condições para a melhoria da produtividade e da competitividade da economia portuguesa”, diz.

Ainda na mesma entrevista, Catroga critica as políticas que o Governo de António Costa está a preparar para o próximo ano ao nível empresarial. “As empresas não podem ser objeto de medidas discriminatórias só para sacar mais dinheiro”, aponta.