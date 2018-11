Banif condenado a pagar 65 milhões de euros ao Novo Banco

O Banif foi condenado a pagar 65 milhões de euros ao Novo Banco, por um financiamento concedido pela instituição financeira quando ainda era Banco Espírito Santo, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

Pouco antes da resolução de agosto de 2014, o BES financiou o Banif em cerca de 53 milhões de euros, sob a forma de conta corrente. Aquando da intervenção determinada pelo Banco de Portugal, o ativo do BES transitou para o Novo Banco. No ano seguinte, o Novo Banco colocou o Banif em tribunal para recuperar o montante que não estava a ser pago.

No final de 2015, na resolução do banco madeirense, o Santander Totta não ficou com este passivo, nem ele foi incluído no balanço da Oitante. Segundo o matutino, este continuou no Banif, que ficou esvaziado de ativos, mas onde estavam os acionistas e credores subordinados, e que já entrou em liquidação.

“Em 30 de dezembro de 2016, foi proferida sentença que julgou a ação procedente, condenando o Banif a pagar os cerca de 53 milhões de euros, acrescidos de juros vencidos desde 24 de fevereiro de 2015 e vincendos, até ao integral pagamento (cerca de 12 milhões de euros)”, revela o relatório e contas do Banif, relativo a 2016, o último a ser divulgado.

De acordo com o “Negócios”, esta sentença já transitou em julgado, pelo que já não há hipótese de recurso por parte do banco que tinha sede no Funchal.