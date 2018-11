Aldeias de Crianças SOS julgada por maus-tratos

As antigas funcionárias da Aldeia de Gulpilhares insultavam e humilhavam com frequência muitas das crianças e jovens ali colocados. Os utentes mais frágeis, os que pertenciam a minorias étnicas ou os que mostravam tendências homossexuais, eram as principais vítimas, conta o “Jornal de Notícias esta sexta-feira. O caso remonta a 2015

A Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal vai ser julgada pelos maus-tratos infligidos aos jovens que viveram na sua unidade de Gulpilhares, em Vila Nova de Gaia, avança o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira.

Este caso foi revelado em 2015 e a acusação do Ministério Público (MP) foi conhecida já no final do ano passado. Segundo o matutino, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto, após o debate instrutório, entendeu que a associação dedicada ao acolhimento de crianças e jovens em risco violou o dever de vigilância.

A Direção Nacional da Aldeias de Crianças SOS ainda alegou que o ex-diretor, Rui Dantas, e as quatro antigas funcionárias da Aldeia de Gulpilhares acusados do mesmo crime não atuavam em nome da entidade, mas o MP não aceitou esse argumento de defesa.

De acordo com o procurador, as quatro antigas funcionárias da Aldeia de Gulpilhares insultavam e humilhavam com frequência muitas das crianças e jovens ali colocados. Os utentes mais frágeis, os que pertenciam a minorias étnicas ou os que mostravam tendências homossexuais, eram as principais vítimas.