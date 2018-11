Depósitos de grandes empresas ficam mais protegidos

Passado um ano de o Banco de Portugal ter feito a proposta, o Governo aprovou um diploma que visa dar proteção adicional aos grandes depósitos - mais de 100 mil euros - nas mãos de grandes empresas, avança o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira. Este irá agora seguir para apreciação parlamentar.

A proposta de lei cria um novo patamar em caso de insolvência, de modo a garantir que mesmo os depósitos acima de 100 mil euros, nas mãos de grandes empresas, estão mais protegidos do que os credores.

No regime atual, só gozam desta “defesa” os depósitos abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos até 100 mil euros e os depósitos de pessoas singulares e micro/pequenas e médias empresas na parte que exceda os 100 mil euros.

Com a aprovação do novo diploma, numa intervenção bancária, os accionistas serão os primeiros a ser chamados a suportar, seguidos dos titulares de obrigações subordinadas, escreve o “Negócios”. Só depois serão chamados os detentores de obrigações seniores e após estes, agora noutro patamar, os titulares de depósitos com mais 100 mil euros de grandes empresas e, por fim, aqueles que estão abaixo desse limite ou nas mãos de pequenas empresas.