Guerra laboral no Porto de Setúbal trava exportações da Autoeuropa. Há 6000 carros à espera de embarcar

Há uma semana que o Porto de Setúbal está praticamente parado, devido a uma greve “não oficial” dos estivadores. Há uma semana que se acumulam ali carros novos vindos da Autoeuropa. Neste momento, já são 6000 mil os veículos à espera de embarcar. Esta situação é relatada esta quarta-feira no “Jornal de Notícias” e no “Público”.

Na prática, as exportações da empresa alemã quase estão paradas; muito em breve, devido a esta situação, poderá ser obrigada a parar a produção de veículos. Em Setúbal, contam os jornais, decorre uma guerra laboral desencadeada entre um grupo de estivadores precários e a empresa de trabalho portuário Operestiva.

A Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (Agepor) já pediu a ajuda do Governo para resolver este impasse, já que os trabalhadores se têm mostrado indisponíveis para trabalhar quando não há sequer nenhum pré-aviso de greve em cima da mesa.

Foi também pedida a intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) para averiguar não só a existência de coação sobre aqueles que querem legitimamente trabalhar, mas também a exigência de que sejam rasgados contratos que já foram assinados.

Segundo a Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra (APSS), a Operestiva tentou assinar contratos individuais de trabalho, sem termo, com 30 trabalhadores eventuais, e “verificou-se a sua assinatura por alguns”.

“Foi então iniciada a não disponibilidade para o trabalho por parte de um grupo de trabalhadores eventuais que, tanto quanto é do nosso conhecimento, iniciaram simultaneamente um conjunto de ações intimidatórias o qual já foi transmitido às autoridades. A exigência do sindicato para retoma do trabalho portuário é a anulação dos contratos já assinados”, disse fonte da APSS ao matutino.

Fonte oficial da fábrica da Volkswagen disse ao “Público” que a paragem dos estivadores “já implicou o não envio de cerca de 6000 unidades para o seu mercado de destino”. “No limite”, esta situação pode “colocar em causa a operação da fábrica, [quando for] atingida a capacidade máxima de armazenamento de carros produzidos”, apontou.