Manuel Alegre intercede pela tauromaquia e desafia Costa: “É chegada a hora de enfrentar o fanatismo do politicamente correto”

A polémica em torno da manutenção do IVA nos 13% para os espetáculos de tauromaquia, depois da nova ministra da Cultura, Graça Fonseca, ter recusado descer aquele valor para 6%, à semelhança de outros eventos culturais, por “questões civilizacionais”, mantém-se. Num texto de opinião no “Público” dado à estampa esta quarta-feira, Manuel Alegre, histórico socialista, desafia António Costa a interceder por aquilo que considera ser uma tradição “cultural e social” e lutar contra o “politicamente correto”.

“Vivo uma situação paradoxal. Apoio esta solução governativa, o PS está no poder e, no entanto, por vezes sinto a minha liberdade pessoal ameaçada. Não por causa do que se passa no mundo. Mas porque o diabo se esconde nos detalhes. Está no fundamentalismo do politicamente correto, na tentação de interferir nos gostos e comportamentos das pessoas, no protagonismo de alguns deputados e governantes que ninguém mandatou para reordenarem ou desordenarem a nossa civilização”, começa por confessar Alegre.

No texto de opinião, o antigo deputado e candidato presidencial parte da eleição de André Silva, deputado do PAN, para argumentar que não se pode “virar o país do avesso, com a cumplicidade dos fundamentalistas de outros partidos (com a honrosa exceção do PCP)”, a pensar que “em certas circunstâncias, o voto dele pode ser útil para a maioria”. Ou seja, que o PS não pode apoiar o discurso de André Silva por uma questão de calculismo político.

“O facto é que um deputado, um só, traz milhares de portugueses inquietos. Isto não é normal nem saudável numa democracia pluralista. De modo que é chegada a hora de enfrentar cultural e civicamente o fanatismo do politicamente correto. É uma questão de liberdade. Liberdade para não gostar de touradas. Mas liberdade para gostar. Liberdade para não gostar da caça. Mas liberdade para gostar. Algo que não se pode decidir por decreto nem por decisões impostas por maiorias táticas provocará danos irreversíveis em muitas associações e clubes de caçadores, clubes de tiro desportivo, campos de treino e caça”, diz.

Segundo Manuel Alegre, estão em causa centenas de postos de trabalho e elevadas perdas económicas para o país, sobretudo no interior do país, regiões onde a empregabilidade e a atividade económica estão quase exclusivamente ligadas à caça. “Sim, meu caro António Costa, trata-se de uma tradição cultural e social que esse país deixará de existir num tempo muito próximo. A urbanização que se verificará nas próximas décadas eliminará o país rural, as suas vidas e símbolos. A liofilização das sociedades criará uma outra visão da alimentação, da vida familiar, das relações pessoais”, atira.

“Haverá um dia em que uma galinha será uma drageia, uma tourada será um jogo projetado num braço por ‘nanophone’. O mundo novo está aí. Dizem que será o fim. Eu direi que será o início. E mesmo assim continuo a gostar de touradas… é parte integrante da nossa civilização. É, também, um problema que diz respeito ao emprego e à vida de milhares de pessoas. E é, sobretudo, uma questão de liberdade, que sempre foi a essência e a alma do Partido Socialista”, conclui.