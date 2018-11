A notícia falsa sobre Costa e a foto de Isabel Moreira a pintar as unhas

A foto da Reuters que mostrava Isabel Moreira a pintar as unhas no Parlamento fez furor nas redes sociais. Foram várias as críticas e piadas que surgiram à volta da imagem da deputada do PS, na semana passada, durante o debate do Orçamento do Estado para 2019. Mas, paralelamente, começaram a surgir também rumores, escreve o “Diário de Notícias”.

Um deles era o Primeiro-ministro querer alegadamente processar o fotógrafo da Reuters, Rafael Marchante. “António Costa diz que vai processar o autor da foto de Isabel Moreira! Ele não gostou da brincadeira. Era o que mais faltava, não era?”, questionava o site Gazeta Política.

Rapidamente esta notícia falsa dava azo a mais partilhas e comentários do que a própria foto de Isabel Moreira. Segundo o DN, a página Gazeta Política está registado em nome de uma empresa que detém vários endereços online russos, berço de várias fake news, que visam divulgar boatos e notícias falsas com objetivos políticos e influenciar a opinião pública.

Mário Gonçalves, um dos administradores desse site, assegurou ao DN que não foi o autor dessa notícia falsa, mas assumiu por sua vez ter divulgado outro rumor sobre uma suposta investigação do MAI ao fotógrafo da Reuters, que mais tarde foi apagada e desmentida pelo próprio.