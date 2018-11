Linha sénior SNS 24 regressa em dezembro e vai contactar 65 mil idosos

Depois de ter sido desativada no final de 2015, a linha sénior SNS 24 vai ser reativada em dezembro. Como no passado, o “serviço biopsicossocial” - chamadas regulares de 15 em 15 dias para idosos com mais de 75 anos e que vivem isolados - vai regressar. Esta linha começará por contactar 65 mil idosos de dois agrupamentos de centros de saúde (ACES), um no Norte e outro em Lisboa e Vale do Tejo, avança o “Público” esta sexta-feira. Mais tarde, este serviço irá expandir-se a todo o país.

“O serviço iniciar-se-á com uma primeira fase de aferição de ‘fragilidade’ do idoso na qual serão contactadas 65.000 pessoas”, adiantou Micaela Monteiro, responsável pelo SNS 24, em declarações ao matutino.

Numa primeira fase, a linha SNS24 irá contactar toda a população com idade igual ou superior a 75 anos pertencente aos dois ACES que integram o projecto. “Com a autorização do próprio, será feita uma avaliação para aferir a sua vulnerabilidade”, disse.

A linha sénior foi criada em abril de 2014 e chegou a contactar 20 mil idosos regularmente, mas acabou suspensa em dezembro de 2015. Na altura a Direcção-Geral da Saúde alegou necessidade de mobilizar recursos para fazer face ao aumento da procura da Linha Saúde 24 devido à gripe, mas também por questões orçamentais, lembra o “Público”.