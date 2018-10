Trabalhadores independentes com contabilidade organizada têm de escolher em novembro como farão os descontos

Até ao final de novembro, cerca de 50 mil trabalhadores independentes com contabilidade organizada (a recibos verdes) vão ter de escolher de que forma pretendem que sejam apurados os seus descontos para a Segurança Social (SS) em 2019, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira. A SS vai começar a enviar notificações a estes trabalhadores a partir de hoje; existem dois regimes de tributação possíveis.

O primeiro regime passará por manter como base de incidência contributiva para 2019 a que é apurada pela Segurança Social com base no lucro tributável declarado para efeitos fiscais no ano de 2018. Nas notificações que serão enviadas a partir desta noite, por via eletrónica ou por carta, as pessoas serão informadas sobre qual o valor apurado, que é o que se aplicará por omissão.

Já com o segundo regime, o trabalhador poderá optar pelo regime trimestral, tendo de declarar, a partir de janeiro, através da Segurança Social Directa quais foram os seus rendimentos de prestação de serviços e de vendas de três em três meses. Esta alternativa terá de ser expressamente requerida até dia 30 de novembro.

Os trabalhadores independentes que não têm contabilidade organizada não têm de tomar decisões no mês de novembro, mas deverão fazer a inscrição na Segurança Social Directa, onde farão, a partir de janeiro, a primeira declaração trimestral, lembra o “Negócios”.