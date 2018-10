PSD acusa Governo de deixar dinheiro para residências de estudantes fora do OE para 2019

Em Portugal, existem cerca de 120 mil estudantes deslocados (fora da sua terra natal) no ensino superior público. Porém, a taxa de cobertura nacional de alojamento universitário é apenas de 13%, indica um diagnóstico feito já este ano pelo Governo de António Costa. Em 33 instituições de ensino superior públicas, 31 disponibilizam 192 residências e 15 370 camas e 9075 quartos. A maior concentração de alojamentos disponíveis é em Coimbra, Lisboa, Porto, Aveiro e Braga.

Ao contrário do que havia sido prometido, no Orçamento do Estado para 2019, não há nenhuma dotação de despesa especificamente destinada ao alojamento universitário, acusa o PSD, numa pergunta dirigida ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Esta notícia é avançada pelo “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

Na pergunta em causa, os deputados do PSD, entre os quais Duarte Marques, lembram que o Governo ficou obrigado a realizar, no prazo de três meses, após a aprovação de uma lei no Parlamento de 24 de junho, um levantamento do estado e das necessidades de requalificação das residências de estudantes nas instituições de ensino superior público.

“Contudo, após a publicação da lei e do prazo ter corrido e ter-se esgotado, não aconteceu, ou pelo menos não é do conhecimento de muitas instituições nem do grupo parlamentar do PSD que tal levantamento tenha acontecido”, referem os deputados sociais-democratas e questionam o ministro sobre a concretização desse levantamento.

O matutino questionou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) sobre as medidas previstas no OE2019 para o aumento e requalificação das residências universitárias, mas sobre este ponto o gabinete do ministro Manuel Heitor não respondeu.