Agência Portuguesa do Ambiente quer demolir o edifício Transparente

O novo Plano da Orla Costeira, que veio a público esta semana, prevê derrubes em 14 núcleos habitacionais de Viana, Esposende, Póvoa, Vila do Conde, Matosinhos, Gaia e Espinho, avança o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira. O edifício Transparente, no Parque da Cidade do Porto, consta da lista negra da Agência do Ambiente.

Este imóvel figura numa lista com 34 edifícios, sobretudo de restauração, e centenas de casas de 14 núcleos habitacionais (sete são de origem piscatória) que a APA pretende retirar da costa entre Caminha e Espinho.

O edifício Transparente, lembremos, foi construído no Porto durante a Capital Europeia da Cultura em 2001 e custou 7,5 milhões de euros ao erário público.