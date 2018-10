Morada fiscal limita acesso de emigrantes que escolham regressar a Portugal pelo desconto no IRS

No momento de emigrar, são poucos os portugueses que alteram logo a sua morada fiscal - aquela que consta do Cartão de Cidadão. Isto, conta o “Diário de Notícias” esta terça-feira, poderá vir a ser um grande problema para os portugueses que queiram aceder ao Programa Regressar, que isenta de IRS metade do rendimento obtido por quem tenha saído de Portugal durante a crise e queira agora regressar ao país.

Para acederem ao programa, os candidatos só poderão ter sido residentes fiscais em Portugal até 31 de dezembro de 2015, não podendo ter tido estatuto de residente fiscal em Portugal nos três anos anteriores àquele em que pretende regressar: 2019 ou 2020.

Tendo em conta que a morada que consta do Cartão do Cidadão é automaticamente assumida como a fiscal, os portugueses emigrados que não a tenham alterado logo no momento em que saíram do país ficarão excluídos dos benefícios fiscais previstos no Orçamento do Estado para o próximo ano.