Furo em Aljezur. Governo rejeita possibilidade de vir a indemnizar a Galp

Passados quase dez anos do início dos trabalhos, a Galp e a ENI vão desistir da prospeção de petróleo em Aljezur. Os processos judiciais em curso, que resultaram em consecutivos atrasos no arranque do furo na costa do Alentejo, levaram as petrolíferas a abandonar o projeto. Porém, o Estado pode ter agora um novo problema em mãos. Segundo o “Jornal de Negócios” esta terça-feira, a Galp Energia e a ENI poderão pedir uma indemnização por não terem conseguido avançar com o furo alegando um impedimento legal criado pelo Estado.

O Governo, contudo, entende que não há qualquer justificação para isso acontecer. Questionado pelo matutino sobre um eventual pedido de indemnização pelo consórcio por estes pressupostos, o gabinete de João Matos Fernandes foi perentório: “As consequências administrativas serão agora avaliadas sendo já evidente que não há lugar a qualquer indemnização por parte do Estado”.

A licença para avançar com a prospeção caduca a 15 de janeiro; as petrolíferas já admitiram que não vão conseguir cumprir todas as fases necessárias até essa data.

Em agosto deste ano, o tribunal deferiu a providência cautelar interposta pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP), levando à suspensão do furo que deveria arrancar em setembro. A decisão “teve por base uma alegada irregularidade de um processo conduzido pela Direcção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)”, segundo a PALP.

De acordo com o jornal, estava em causa a não divulgação de estudos de monitorização de cetáceos quando este processo esteve em consulta pública.