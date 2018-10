Suspensão de lista de pensões dos políticos é “temporária”, esclarece Governo

Depois de recordar que “foi o XXI Governo Constitucional que tomou a iniciativa de tornar pública, e pela primeira vez, em agosto de 2016, a lista dos beneficiários de Subvenções

Mensais Vitalícias”, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) esclareceu esta segunda-feira que a suspensão da publicação da lista “será meramente temporária”.

A informação foi prestada, em resposta à notícia publicada pelo “Jornal de Notícias”, dando conta que, em agosto, o Governo decidiu suspender a divulgação das subvenções vitalícias dos políticos.

Na nota emitida, o MTSSS afirma que se aguarda “por parte da Assembleia da República uma medida legislativa que venha proporcionar uma norma habilitante e estabelecer a obrigatoriedade da publicação da lista, após o que o Ministério retomará de imediato a publicação que havia instituído”.

Segundo o JN, o Ministério liderado por Vieira da Silva justificou a decisão de suspender a lista com o novo regime de proteção de dados. Porém, diz o JN, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) nunca foi chamada a pronunciar-se sobre a decisão de ocultar os dados dos beneficiários das ditas “pensões douradas”.

Em declarações ao jornal, Clara Guerra, porta-voz da CNPD, disse que nem antes nem depois de agosto este órgão “recebeu nenhum pedido de parecer específico” sobre a divulgação das subvenções vitalícias dos políticos.

A porta-voz da CNPD sublinhou, em todo o caso, que a lista de subvenções políticas não consta de qualquer legislação que obrigue à sua publicação, ao contrário do que acontece com as listas de devedores da Segurança Social e da Autoridade Tributária.

Os beneficiários das subvenções vitalícias custarão ao Estado sete milhões de euros, em 2019.

(Notícia atualizada às 16h28 com o esclarecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social)