Metro de Lisboa investiu apenas 10% do valor previsto no primeiro trimestre de 2018

Durante o primeiro trimestre de 2018, o Metropolitano de Lisboa investiu pouco mais de 751 mil euros, enquanto o seu Plano de Actividades e Orçamento para 2018 previa que em março a empresa já tivesse aplicado quase 6,9 milhões de euros, revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. Na prática, estes números significam que a execução dos investimentos da empresa pública entre janeiro e março deste ano foi da ordem dos 10%.

Já ao nível anual, o valor investido torna-se ainda mais residual. Dos 36,6 milhões de euros previstos para 2018, o investimento realizado entre janeiro e março foi de apenas 2,1%, sublinha o matutino.

De acordo com relatório trimestral de execução orçamental do Metro de Lisboa, contribuíram para o baixo investimento “os atrasos que se têm vindo a verificar no lançamento de procedimentos de empreitadas, que por integrarem despesas plurianuais, necessitam de autorização prévia da tutela, o que torna o processo de contratação pública mais moroso”.

Os investimentos mais urgentes projetados para os primeiros três meses de 2018 eram o prolongamento da rede entre o Rato e o Cais do Sodré e a remodelação da linha verde. O Metro de Lisboa previa investir até Março cerca de 2,7 milhões de euros na criação da futura linha circular, mas apenas executou 105 mil; na linha verde tinha orçamentado um gasto de 1,5 milhões mas não foi além dos 382 mil euros.