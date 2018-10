Governo ocultou lista de pensões de políticos sem consultar a Comissão Nacional de Proteção de Dados

Em agosto, o Governo decidiu suspender a divulgação das subvenções vitalícias dos políticos. O Ministério da Segurança Social, liderado por Vieira da Silva, justificou esta decisão com o novo regime de proteção de dados. Porém, avança o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) nunca foi chamada a pronunciar-se sobre a decisão de ocultar os dados dos beneficiários das ditas “pensões douradas”.

Em declarações ao “JN”, Clara Guerra, porta-voz da CNPD, disse que nem antes nem depois de agosto este órgão “recebeu nenhum pedido de parecer específico” sobre a divulgação das subvenções vitalícias dos políticos.

A porta-voz da CNPD sublinhou, em todo o caso, que a lista de subvenções políticas não consta de qualquer legislação que obrigue à sua publicação, ao contrário do que acontece com as listas de devedores da Segurança Social e da Autoridade Tributária.

O matutino questionou o Ministério sobre esta situação, mas este não prestou qualquer esclarecimento. Os beneficiários das subvenções vitalícias custarão ao Estado sete milhões de euros, em 2019.