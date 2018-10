Fisco não está a travar correcção do IMI, garante Ministério das Finanças

O Ministério das Finanças garante que a administração fiscal não está a recusar a correcção do valor de construção por metro quadrado, que é um dos elementos para a determinação do Valor Patrimonial Tributário (VPT), sobre o qual incide o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

O esclarecimento foi prestado esta segunda-feira, a propósito de uma notícia avançada pelo “Correio da Manhã”, e segundo a qual a Associação Nacional de Proprietários (ANP) acusa o Fisco de não estar a deixar os donos de imóveis atualizarem o valor de construção dos imóveis por metro quadrado declarado nas cadernetas prediais, um dos elementos que mais pesam sobre o valor do Imposto Municipal dos Imóveis (IMI).

De acordo com uma portaria lançada pelo atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o valor está fixado em 603 euros por metro quadrado; porém, por falta de atualização, milhares de contribuintes continuam a pagar o IMI com base no valor anterior - 615 euros por metro quadrado, queixa-se a ANP.

Na nota de esclarecimento, o ministério recorda que o valor médio de construção por metro quadrado “é fixado anualmente por Portaria do Ministro das Finanças, sob proposta

da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos”.

Sublinha também que esta fixação tem “efeitos para o futuro (a partir de 1 de janeiro de 2018), aplicando-se a portaria a todos os prédios urbanos cujas declarações modelo 1 (declaração para inscrição ou atualização de prédios urbanos na matriz) sejam entregues a partir de 1 de janeiro de 2018”.

“Em todas as situações de prédios cuja modelo 1 tenha sido entregue antes de 1 de janeiro de 2018, a atualização do VPT é possível pela via do artigo 130.º do CIMI que estabelece o procedimento para ‘Reclamação das Matrizes’”, precisa o ministério, acrescentando que “os efeitos das reclamações, bem como o das correções promovidas pelo chefe de serviços de finanças competente” só se produzem na liquidação respeitante ao ano em que for apresentado o pedido ou “promovida a retificação”. Ou seja, “eventuais correções não têm efeitos retroativos”.

De acordo com a ANP, quando os contribuintes tentaram atualizar o valor de construção dos seus imóveis, alguns serviços de Finanças exigiram as plantas de arquitetura e consequente reavaliação do Valor Patrimonial Tributário (VPT) das casas.

Em resposta à queixa da ANP, o Governo nota que “nas situações em que se pretenda a correção do Valor Patrimonial Tributários (VPT), qualquer que seja o fundamento, é sempre efetuada uma nova avaliação, e não apenas a atualização do VPT de acordo com a alteração de um dos elementos”.

(Notícia atualizada às 16h06, com a nota de esclarecimento do Ministério das Finanças)