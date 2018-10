Associação Nacional de Proprietários queixa-se: Fisco trava correção do IMI

A Associação Nacional de Proprietários (ANP) acusa o Fisco de não estar a deixar os donos de imóveis atualizarem o valor de construção dos imóveis por metro quadrado declarado nas cadernetas prediais, um dos elementos que mais pesam sobre o valor do Imposto Municipal dos Imóveis (IMI). Esta notícia é avançada pelo “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

De acordo com uma portaria lançada pelo atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o valor está fixado em 603 euros por metro quadrado; porém, por falta de atualização, milhares de contribuintes continuam a pagar o IMI com base no valor anterior - 615 euros por metro quadrado, queixa-se a ANP.

Quando os contribuintes tentaram atualizar o valor de construção dos seus imóveis, alguns serviços de Finanças exigiram as plantas de arquitetura e consequente reavaliação do Valor Patrimonial Tributário (VPT) das casas.

Em resposta à queixa da ANP, o Governo nota que “nas situações em que se pretenda a correção do Valor Patrimonial Tributários (VPT), qualquer que seja o fundamento, é sempre efetuada uma nova avaliação, e não apenas a atualização do VPT de acordo com a alteração de um dos elementos”.