RTP recebeu dos portugueses cinco mil milhões de euros em 17 anos

Desde 2003, ano em que foi assinado o Acordo de Reestruturação Financeira da RTP, o financiamento público da televisão pública já ultrapassou os cinco mil milhões de euros, valor que representa, em média, cerca de 500 euros por cada habitante, conta o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

Segundo os dados recolhidos pelo “CM”, nos últimos dezassete anos, a RTP foi financiada através de diversos mecanismos, sendo que o mais rentável foi a Contribuição para o Audiovisual (CAV) - valor pago mensalmente na fatura da eletricidade pelos contribuintes. Só este imposto gerou 2261,7 milhões de euros.

À CAV seguem-se as indemnizações compensatórias, com mais de 1390 milhões, e as dotações de capital com quase 660 milhões. A somar a estes valores existem ainda três transferências ‘extraordinárias’, num total de 581,6 milhões, revela o jornal.