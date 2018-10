Novo regime de pensões antecipadas pode chegar à Função Pública

O novo regime de pensões antecipadas - para quem aos 60 anos tenha 40 anos de carreira - não vai ser aplicado, para já, à Caixa Geral de Aposentações (CGA). Essa medida, que consta do Orçamento do Estado para 2019, poderá, contudo, também chegar aos trabalhadores da Função Pública no futuro, diz Cláudia Joaquim, secretária de Estado da Segurança Social, em entrevista ao “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

“Isto para dizer que a 1 de janeiro de 2019, a norma é clara relativamente a isso, um novo regime de flexibilização de idade de acesso à pensão não se aplicará à CGA. O que não significa que não tenhamos de, numa perspectiva de convergência, começar a estudar isso”, diz.

Segundo a governante, uma alteração do regime de reforma antecipada na CGA carece de “uma adaptação, de uma avaliação de impactos”.

Por sua vez, a criação de um regime transitório afasta o risco de uma corrida às reformas antecipadas com dupla penalização. “É natural que possa haver mais pessoas a telefonar para a linha da Segurança Social a fazer essas questões, é natural. Não tenho informação nem de uma adesão maior face à que aconteceu em particular a partir de outubro de 2017, com o regime das muito longas carreiras, nem de um afluxo anormal ou atípico aos serviços de segurança social. Principalmente por esse motivo: existe um período transitório, já foi dito que as expectativas que as pessoas têm podem ser mantidas”, explica.