Função Pública faz mais greves com Costa do que com Passos

Nos últimos três anos, o Governo de António Costa já enfrentou quase tantas greves da Função Pública como as que ocorreram durante o mandato completo de Pedro Passos Coelho, revela o “Público” esta sexta-feira.

Durante toda a sua legislatura, o executivo PSD/CDS-PP enfrentou 399 greves (um número recorde), de acordo com o registo dos pré-avisos de greve que são comunicados à Direcção-Geral da Administração e Emprego Público. Faltando ainda mais de um ano para as próximas eleições legislativas, os números do Governo de António Costa já estão quase a igualar os de Passos.

Tanto no ano passado (151) como neste ano (171) os pré-avisos de greve ultrapassaram qualquer um dos anos de Passos. Em 2012, por comparação e no auge da crise económica, só foram registados 106 avisos de greve.

Em todo o caso, nota o matutino, as greves que o executivo de António Costa tem enfrentado nunca foram nacionais, mas apenas locais (ou "sectoriais"). Já durante o período da troika, chegaram a registar-se 23 greves nacionais em 2013 (o ano de maior tensão social) e 11 em 2012.

Outra mudança significativa de um Executivo para o outro tem a ver com a frequência da desconvocação de greves. No ano passado, foram marcadas e depois canceladas 18 greves e, já este ano, 10, algo que nunca sucedeu nos do anterior Governo.