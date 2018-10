Cavaco Silva: “Sou bastante educado ao contrário do que outros fizeram comigo”

Cavaco Silva já estava à espera das críticas que surgiram, após o lançamento do seu segundo volume de memórias “Quinta-feira e outros dias”, mas não fazia parte das suas intenções criar “picardias”, atiçar velhos conflitos, garantiu o ex-presidente da República, em entrevista à “TSF” esta sexta-feira.

“Eu sou bastante educado, ao contrário daquilo que outros políticos nacionais fizeram em relação à minha própria pessoa. Faço avaliações de políticos, tendo presente o diálogo com eles mantido, procurando um rigor dos factos que seja difícil de desmentir”, atirou.

Segundo o ex-presidente, nas suas memórias procurou somente exprimir “os pensamentos que me atravessaram em cada acontecimento” e “prestar contas” aos portugueses, algo banal “noutros países”. “Tenho em casa cerca de 50 biografias de grandes políticos de todo o mundo e lá fora é normal eles exprimirem opinião”, sublinhou.

“Os portugueses têm direito a saber como é que o Presidente da República reagiu num dos períodos mais dramáticos da vida do país”, frisou.

Quanto àqueles que se queixam que o ex-presidente fez demasiadas considerações pessoais nas suas memórias, Cavaco Silva garantiu até que deixou de fora muita coisa. “Fiz algumas avaliações mas não conto tudo neste livro. Entendi deixar de fora as questões pessoais, disse o ex-Presidente da República. “Em tantas conversas, quase 200, com cada um dos líderes com quem trabalhei, vêm sempre ao de cima as questões pessoais”, disse.

As memórias de Passos: “Só posso aplaudir”

Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro, também está a escrever um livro de memórias sobre o período em que que comandou o Governo PSD/CDS-PP, entre 2011 e 2015. Para Cavaco, Passos Coelho tem todo o direito a contar a sua versão da história. “Só posso aplaudir”, diz. Mais: “É um imperativo que os políticos que ocupam altos cargos públicos prestem contas aos portugueses daquilo que fizeram”.

No livro “Quinta-feira e outros dias”, Cavaco Silva critica bastante o Governo Passos Coelho, em particular em questões de economia. “Se o Governo tivesse seguido outro caminho, em minha opinião teria sofrido menor desgaste perante a opinião pública. Entendo - e repito - que os portugueses devem ser tributados de acordo com o seu rendimento global e tendo em atenção a sua situação pessoal: é casado, tem filhos, suporta despesas de saúde, de educação, tem profissão de desgaste rápido”, explicou.