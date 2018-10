Ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes garante ter informado o ministro da encenação em Tancos

O tenente-general Martins Pereira, ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa, garantiu esta quarta-feira, durante o interrogatório a que foi submetido pelo Ministério Público, ter informado Azeredo Lopes do memorando sobre a operação encenada em Tancos que lhe foi entregue, há menos de um ano, pelo então diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Vieira. Esta notícia é avançada esta quinta-feira pelo “Público” e pelo “Correio da Manhã”.

Martins Pereira foi inquirido pelo Ministério Público na qualidade de testemunha, não tendo sido constituído arguido. De acordo com a sua versão dos factos, assim que recebeu o memorando sobre a operação encenada passou imediatamente a informação ao governante, a quem ligou pela rede WhatsApp, cujos telefonemas e mensagens são encriptados.

Segundo o matutino, o ex-chefe de gabinete, durante o inquérito do MP, colocou o seu telemóvel à disposição dos investigadores para perícia, de forma a que seja comprovado aquilo que alega.

Azeredo Lopes demitiu-se por causa do caso de Tancos no passado dia 12 de outubro, para “evitar o desgaste causado às Forças Armadas pelo escândalo”, disse então. O ministro negou sempre ter tido conhecimento quer da encenação da descoberta das armas na Chamusca, quer da proteção que a PJ Militar deu ao ex-fuzileiro suspeito do roubo (agora em prisão preventiva), para que este pudesse devolver o material sem ser punido, lembra o matutino.