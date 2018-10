Azeredo Lopes irá ser ouvido pela Justiça por causa de Tancos

Azeredo Lopes irá ser chamado a depor no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). A notícia é avançada pelo "Diário de Notícias".

O depoimento do ex-ministro da Defesa será determinante para os dois procuradores confirmarem se recebeu a informação do seu então chefe de gabinete, o tenente-general Martins Pereira, sobre a encenação montada pela Judiciária Militar.

Esta quarta-feira, Martins Pereira foi ouvido pelo DCIAP e, de acordo com o "Público" e o "Correio da Manhã", o ex-chefe de gabinete garantiu que assim que recebeu o memorando sobre a operação da PJM - na reunião no Ministério da Defesa que teve com o então diretor daquela polícia, coronel Luís Vieira, e com o major Vasco Brazão, investigador da Judiciária Militar - passou a informação a Azeredo.

Revelou aos procuradores que durante essa reunião, que teve lugar no final do ano passado, que contactou o ministro via WhatsApp para este ficar a saber da encenação. O ex-chefe de gabinete terá mesmo colocado o seu telemóvel à disposição dos investigadores para perícia, de forma a que seja comprovado aquilo que alega.

A Operação Húbris tem nove arguidos: cinco militares da PJM, três da GNR de Loulé e um ex-fuzileiro suspeito de ter participado no assalto.