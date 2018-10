Almeida Henriques investigado por ligações à corrupção no Turismo

Almeida Henriques, ex-secretário de Estado da Economia e Desenvolvimento Regional e autarca de Viseu, é suspeito de estar envolvido no caso de corrupção e viciação de contratos em torno do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), avança o “Jornal de Notícias” esta quinta-feira. A Polícia Judiciária do Porto está a investigar eventuais ligações entre o empresário José Agostinho Simões, ex-presidente do Turismo do Norte, e o autarca.

Segundo o matutino, existem suspeitas de que Agostinho Simões, um dos cinco detidos na semana passada no âmbito da operação Éter, seja um testa de ferro ou sócio oculto de Almeida Henriques.

Contactado pelo “JN”, o autarca de Viseu disse estar “estupefacto e indignado” com essas suspeitas e negou que nelas exista algum fundo de verdade. Contudo, assumiu que a PJ efetuou, em junho passado, uma busca no seu computador, a fim de pesquisar informação sobre contratos relativos a turismo. O autarca não foi constituído arguido.