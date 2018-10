Hoteleiros querem duplicar oferta em Lisboa e no Porto

Só este ano, o Turismo de Portugal aprovou 208 novos projetos turísticos, maioritariamente hotéis, a serem inaugurados em Lisboa, número que quase duplica as 210 unidades existentes, conta o “Diário de Notícias” esta quarta-feira. Já no Porto, existem 93 empreendimentos turísticos em carteira, que se poderão juntar num futuro próximo aos atuais 96.

Na capital, se todos os 208 projetos se confirmarem, o número de camas disponíveis irá aumentar para as 67.367 - isto sem contar com a oferta relativa a alojamento local. Por sua vez, no Porto, a confirmarem-se os 93 novos espaços, a cidade irá passar a contar com 189 empreendimentos turísticos e 22.100 camas.

“Os pareceres favoráveis não significam o licenciamento do projeto”, salvaguardou a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, em declarações ao matutino. Em todo o caso, a governante sublinhou: “nos últimos dez anos a oferta hoteleira e a procura turística duplicaram em todo o país”.