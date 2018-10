Helena Borges: nova IES vai dar ao Fisco “uma dose de informação brutal” sobre as empresas

Os dados que as empresas passam a ser obrigadas a enviar para o Fisco com a entrada em vigor das novas regras no pré-preenchimento da Informação Empresarial Simplificada (IES) serão um manancial para “detectar padrões de incumprimento”, diz Helena Borges, diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), em entrevista ao “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

“Ficaremos com uma dose de informação brutal, isso é verdade. É um potencial de informação que a organização tem e que tem de saber transformar em conhecimento útil. Que induza receita, mas apenas a receita que o legislador quis. Tal como Portugal, as outras administrações fiscais enfrentam o mesmo desafio. Só vamos utilizar a informação de que dispomos para a missão. Não temos informação sobre as pessoas, temos informação sobre as realidade económicas que o legislador entendeu”, explica a responsável máxima do Fisco.

Segundo Helena Borges, a prazo, a IES transformar-se-á numa “segurança enorme” e irá “libertar os recursos para tarefas de valor acrescentado”.

Para que esta iniciativa seja aplicada de forma eficiente, a Autoridade Tributária terá de fazer mudanças na forma como analisa os dados das empresas. “Vamos ter de usar tecnologias de informação, ‘big data’, inteligência artificial para detetar padrões... porque vamos mudar radicalmente o paradigma. Ter toda esta informação, para ela ser inteligível e passível de ser tratada de forma a que as pessoas apenas sejam abordadas caso se justifique. Porque não vamos ler aquilo que não traduz uma perceção de incumprimento”, disse.