Santa Casa de Lisboa pagou 75 mil euros para entrar no Montepio mas contrato ainda não foi assinado

Já passaram quatro meses desde que a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Montepio foi formalizada. A instituição de solidariedade social passou um cheque de 75 mil euros, mas o contrato que consubstancia a transferência da detenção das ações continua por assinar, revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira.

Questionada pelo matutino, a associação mutualista disse que “o processo está em curso”, mas não deu quaisquer explicações para o atraso neste processo.

Ao contrário do que tinha sido falado inicialmente, a entrada das entidades da economia social no capital da caixa económica não será por aumento de capital. “A entrada de participações no capital da Caixa Económica Montepio Geral far-se-á por compra de ações ao Montepio Geral - Associação Mutualista”, explicou o gabinete de comunicação.

De acordo com uma notícia do “Público” de setembro, entraram no Montepio 91 mil euros de instituições de solidariedade social. Deste valor, sabemos agora, 75 mil são provenientes da Santa Casa de Lisboa.