Número de rastreios oncológicos em 2017 ficou abaixo das metas establecidas, indicam relatórios das ARS

As metas definidas para 2017 por várias administrações regionais de saúde (ARS) nos rastreios oncológicos da mama, do colo do útero e do cólon e reto, não foram alcançadas, avança o “Público” esta segunda-feira. Para tal, contribuíram vários factores: alterações do tipo de teste, adaptação a novos equipamentos, a não convocatória por parte dos médicos ou a desistência dos utentes.

O matutino consultou todos os relatórios anuais das ARS relativos a 2017 que estão disponíveis nos respectivos sites, sendo que a ARS-Norte foi excepção - o documento referente a esta área do país não está publicado.

A ARS-Algarve, no relatório de atividades de 2017, conta que no caso do cancro da mama a adesão ao rastreio foi de 57% da “população elegível”, abaixo dos 64% previstos. No rastreio do cancro do colo do útero a meta era de 22%, mas a adesão ficou nos 12% em relação à população elegível.

Já a ARS-Centro registou maiores dificuldades no rastreio do cancro do cólon e reto - a meta de 7% de utentes com exame efectuado também não foi atingida. A população elegível era de 281 mil pessoas, mas só foram rastreadas 9670.

Por sua vez, a meta no rastreio do cancro da mama foi atingida. A ARS-Centro rastreou em 2017 quase cem mil mulheres de um universo de 147 mil convidadas a fazê-lo. O objectivo era 65% da população-alvo.