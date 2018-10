Mourinho Félix: “Podemos pagar mais dois mil milhões ao FMI este ano”

Portugal deve ainda ao FMI um valor entre os quatro mil e os quatro mil e quinhentos milhões de euros. “Estou em crer que, se tudo correr de forma normal ainda este ano, poderemos fazer um pagamento que poderá ser de cerca de dois mil milhões de euros”, revela Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, em entrevista ao “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Para este pagamento antecipado terá sido importante a redução dos juros nos últimos anos. “A redução das taxas de juro de Portugal, e portanto, dos juros que Portugal paga para se financiar, foi muito significativa. Estamos a falar de uma redução de cerca de 1400 milhões de euros desde 2015. Traduz uma redução muito significativa dos juros pagos ao Fundo Monetário Internacional (FMI)”, explica Mourinho Félix.

Segundo o governante, o OE para 2019 é “um orçamento da continuação” e “promove uma maior eficiência na utilização dos dinheiros públicos, melhorando a qualidade dos serviços públicos”.

“Em 2019 teremos um défice de 0,2% do PIB e uma redução sustentada do rácio da dívida pública, que é fundamental para que Portugal melhore as condições de financiamento, que beneficie as famílias e as empresas e que melhore a criação do emprego”, afirma.