Mário Centeno: “O défice zero não é um íman”

Ter um défice orçamental nulo em 2019 “não tem significado”, diz o ministro das Finanças, Mário Centeno, em entrevista ao “Jornal de Negócios” esta quarta-feira, menos de 24 horas depois de ter apresentado o Orçamento do Estado para 2019, o último da atual legislatura.

“O significado que tem é a trajetória que definimos. No tal documento de 2015 não tínhamos lá reflectido esta enorme redução de juros e o saldo primário que lá está é muito próximo se não igual ao de hoje. E, portanto, o zero não é um íman. Até porque o país tem de saber viver em torno daquele valor e em 2020 esta trajetória, se for tão bem-sucedida como tem sido até aqui, pode levar o país para o lado de lá da linha”, explicou o governante.

Se tudo correr conforme o previsto, a partir de 2019 o excedente orçamental poderá vir a ser um desafio nas contas do país - em particular se o próximo Governo for do PS e tiver o apoio do Bloco de Esquerda ou do PCP. Confrontado com este cenário, Centeno recusou que exista qualquer pressão desses partidos.

“Nas discussões que tenho com estes partidos, o valor do défice nunca faz parte dessas discussões. Nós discutimos políticas, discutimos medidas, discutimos ações. Acho que essa discussão [o que fazer com o excedente] vai ser tida daqui a um ano, mas deverá ser tida, e eu espero que seja nos mesmos moldes que foi tida há quatro anos”, afirmou.

Ainda na mesma entrevista Centeno, negou mais uma vez a ideia que o OE para 2019 seja eleitoralista. “Este orçamento segue o desenho que fizemos em 2015, e na altura o cenário macroeconómico foi avaliado por todos como sendo irresponsável, não cumpria as regras europeias, ia ser o caos e a desgraça pois não iríamos conseguir dar credibilidade ao país. Pois o que aconteceu foi tudo o inverso. Temos cumprido todos os critérios de ajustamento do défice estrutural e da redução da dívida”, atirou.