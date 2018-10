Eurostat: um quarto da população portuguesa está em risco de pobreza ou exclusão

Em 26 Estados europeus, Portugal ocupa o 11.º lugar na lista dos países com maior percentagem da população em risco de pobreza e exclusão social, de acordo com dados do Eurostat de 2017.

Segundo os mesmos, cerca de um quarto da população portuguesa (23,3%) está “em risco de pobreza ou exclusão”, revela o “Público” esta quarta-feira. Celebra-se esta quarta-feira o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.

Na União Europeia (UE) a percentagem média de pessoas em risco de pobreza é de 22,5%. O topo da lista é ocupado pela Bulgária, Grécia e Roménia; estes três países têm taxas de risco superiores a 34%.

Para o Eurostat, o indicador “risco de pobreza ou exclusão social” define quem está em risco de pobreza monetária, quem vive em agregados com intensidade laboral per capita muito reduzida, ou ainda quem se encontra em situação de privação material severa, explica o matutino.