OE2019. Bebidas com menos açúcar vão pagar menos imposto

O Governo vai criar quatro escalões de impostos para as bebidas açucaradas, avança o “Diário de Notícias” esta sexta-feira. Esta medida consta do Orçamento do Estado para 2019.

As bebidas com menos açúcar (menos de 25 gramas por litro) vão passar a pagar um euro de imposto por cada cem litros de bebida. Até agora, pagavam 8,34 euros.

O segundo escalão irá abranger as bebidas que têm entre 25 gramas de açúcar e 50 gramas de açúcar por litro, que passam a pagar 6 euros de imposto por cada cem litros de bebida. Por sua vez, o terceiro escalão vai taxar as bebidas que tenham entre 50 e 80 gramas de açúcar por litro - vão pagar 8 euros por cada 100 litros.

Segundo o matutino, o escalão mais alto irá abranger as bebidas com mais de 80 gramas de açúcar por litro, que vão pagar um imposto de 20 euros por cada cem litros de bebida.