IPMA. Setembro foi o mês mais quente desde que há registo

Setembro não foi só um mês atípico ao nível do calor. Segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até ao dia 27 do mês que acabou de findar poderá bem ter sido o mais quente desde que há registo, avança o “Público” esta segunda-feira.

O último mês teve uma temperatura média de 23,1ºC. De acordo com os dados do IPMA, o único ano em que houve uma temperatura média comparável foi em 1985: 22,89ºC.

“À partida deverá ser [o setembro mais quente] porque a diferença para o que vem a seguir, que foi em 1985, ainda é razoável”, disse Vanda Pires, meteorologista da divisão de clima e alterações climáticas do IPMA, em declarações ao matutino.

A temperatura máxima, registada no último mês, esteve quase sempre 4ºC acima do que é considerado normal. Os valores da temperatura média foram 2,8ºC superiores ao esperado para esta altura do ano e a mínima ficou 1,6ºC acima.

O primeiro dia do mês de setembro foi o mais quente: a máxima chegou aos 36ºC, a média aos 27,2ºC e a mínima aos 18,3ºC.