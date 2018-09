Preço de venda de casas usadas quase duplicou desde 2013

O mercado imobiliário em Portugal não dá sinais de abrandamento, apesar da discussão política que corre na Assembleia da República e os alertas lançados por várias instituições europeias. De acordo com o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira, o índice de preços da habitação do INE aumentou pelo décimo nono trimestre consecutivo e atingiu mesmo o valor mais elevado desde que há registo.

Segundo o matutino, o índice de de preços das casas já existentes (usadas) atingiu os 132,90 pontos no segundo trimestre de 2018, um aumento de 12,6% face ao mesmo período do ano anterior, revelam dados publicados pelo INE na sexta-feira. Ao mesmo tempo, o aumento no caso dos imóveis novos foi de 6,3%.

Estes números tornam-se ainda mais significativos vistos à luz dos de 2013. Nos últimos cinco anos, os valores de venda de casas usadas subiram 46,5%, enquanto nas casas novas o aumento foi de 24,1%, mostram os dados do INE.

No segundo trimestre de 2018, lembra o “Negócios”, foram vendidos 45.619 imóveis, o número mais elevado desde que há registo. Destes 45 mil imóveis, mais de 85% eram casas usadas.