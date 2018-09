Lisboa vai ganhar mais oito quilómetros exclusivos para transportes públicos

De forma a facilitar a circulação na capital, a Câmara de Lisboa vai aumentar as faixas exclusivas para os transportes públicos em oito quilómetros até junho do próximo ano, avança o “Diário de Notícias” esta segunda-feira. Esta informação foi fornecida ao jornal por fonte do gabinete do vereador Miguel Gaspar, responsável pelos pelouros da Mobilidade e Segurança na Câmara de Lisboa.

Os novos corredores surgirão nas avenidas Álvares Cabral, Engenheiro Duarte Pacheco (num troço entre o Liceu Francês e a Rua da Artilharia Um), Berna, Miguel Bombarda e António José Almeida.

Com o aumento de faixas exclusivas para os transportes públicos, o município tem como objetivo aumentar a velocidade dos autocarros da Carris - que rondou em 2017 os 13,9 quilómetros por hora em média.