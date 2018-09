Baixas na educação. Dos seis mil professores avaliados por juntas médicas, mais de metade teve de voltar ao trabalho

Entre março e agosto do ano passado, mais de metade das seis mil baixas por doença atribuídas no sector da Educação que foram “monitorizadas” por uma junta médica revelaram-se fraudulentas, revela um relatório da Comissão Europeia sobre o absentismo no sector público publicado ontem. A notícia é avançada pelo “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

“A verificação de cerca de seis mil juntas médicas, no sector da educação no final de 2017, para identificar baixas por doença incorrectas, contribuiu para o regresso ao trabalho de mais de metade dos casos avaliados”, explicita o relatório.

No relatório do Orçamento do Estado para 2018, lembra o “Negócios”, o Ministério das Finanças já havia revelado que estava a preparar um plano para reduzir o absentismo, com o objetivo de poupar 60 milhões de euros - cerca de 10 milhões de euros eram referentes ao sector da educação.

Uma das medidas previstas do plano de combate ao absentismo era precisamente o reforço dos processos de auditoria e de fiscalização das baixas médicas.