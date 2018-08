Patrões apoiam desconto de 50% no IRS para quem regresse a Portugal

A ideia do Governo de oferecer um desconto de 50% no IRS a quem regresse a Portugal tem vários aliados na concertação social. Em declarações ao “Jornal de Negócios” esta quinta-feira, os presidentes da CIP, da CCP e da CTP elogiam a iniciativa do Executivo de António Costa.

Conforme o “Expresso” revelou no sábado, a ideia do Governo passa por oferecer um desconto de 50% no IRS às pessoas que, tendo sido residentes em Portugal, tenham abandonado o país entre 2011 e 2015 e queiram regressar entre 2019 e 2020, independentemente da sua nacionalidade.

“Temos uma enorme necessidade de mão de obra qualificada”, rerage António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial (CIP), em declarações ao matutino. “Para gerar condições para atrair os que partiram, todas as medidas são bem-vindas”, sublinha.

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), acredita que só atraindo emigrantes se poderão resolver a curto prazo os problemas demográficos do país. “Este tipo de medidas é positivo. O facto de não estar integrada num plano mais estruturado mostra que obedece a conjunturas de chamada de atenção política", afirma.

Por sua vez, Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), elogia também a intenção do Governo. Quando “há falta de mão de obra qualificada e não qualificada”, uma medida “que promova o regresso de quadros é bem-vinda”, diz.