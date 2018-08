INEM recorre ao SIRESP para melhorar tempos de resposta

O INEM vai passar a contar com a ajuda do SIRESP de forma a melhorar os seus tempos de resposta, localizar com mais facilidade a origem dos pedidos de socorro que chegam ao 112, avança o “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

No Portal da Queixa do Instituto Nacional de Emergência Médica existem, neste momento, mais de 120 reclamações, muitas das quais sobre o tempo de espera. Em alguns dos casos relatados, quando a ambulância chegou já nada havia a fazer a não ser declarar o óbito, escreve o matutino.

A demora excessiva em acorrer a situações de emergência levou o INEM a atualizar o sistema informático dos Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), que têm agora uma nova cartografia digital. O novo sistema vai permitir melhorar a localização das ocorrências e uniformizar a informação partilhada com o 112.

Os CODU terão acesso a novas fontes de informação para localização dos pedidos de socorro: InfoPortugal (empresa especialista em Sistemas de Informação Geográfica), Google Maps e as coordenadas remetidas pelo rádio SIRESP.

O novo Sistema Integrado de Atendimento e Despacho de Emergência Médica (SIADEM) irá assegurar o registo do atendimento das chamadas recebidas através do Número Europeu de Emergência (112), a triagem e o despacho dos meios de emergência médica.