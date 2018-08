Integração de precários nos quadros do Estado já arrancou

O processo de regularização e integração dos trabalhadores precários nos quadros do Estado está definitivamente a avançar, conta o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. Depois das autarquias, vários organismos do Estado já colocaram no quadro de pessoal alguns funcionários com vínculos laborais precários que desempenhavam funções em permanência.

Segundo o matutino, este é o caso da Cinemateca Portuguesa, da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, do Instituto da Segurança Social, da Direção-Geral do Consumidor ou do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, que concluíram concursos neste verão, admitindo algumas dezenas de candidatos para os quadros.

Lembremos que após os candidatos apresentarem os seus requerimentos de integração, estes têm de ser avaliados pelas Comissões de Avaliação Bipartida, onde estão representados também os sindicatos. Por sua vez, os pareceres favoráveis têm de ser homologados pelos ministérios respetivos antes de serem abertos os concursos de admissão do pessoal.

De acordo com o “Negócios”, tendo em conta o número de avisos publicados em “Diário da República”, o número de pessoas que já terão sido efetivamente admitidas corresponderá a uma muito pequena parte dos 32 mil requerimentos apresentados; nos últimos meses, 12,5 mil requerimentos já obtiveram parecer favorável.

Existem neste momento cerca de 2500 vagas abertas pelos concursos para integração de precários já lançados, sendo que a maioria “pertence aos Ministérios do Trabalho, da Defesa e da Saúde.