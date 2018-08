Carreiras ataca Rio: “Deixe de andar aos pontapés aos seus companheiros de partido”

Durante um mês, com Rui Rio de férias, o silêncio a que o PSD se submeteu, sem qualquer voz na praça pública perante os acontecimentos da política nacional, deixou muitos sociais-democratas desagradados, mas nenhum foi tão expressivo nas reações como Carlos Carreiras, autarca de Cascais e ex-vice-presidente do partido.

Segundo escreve o jornal “i” esta segunda-feira, no dia 1 de setembro Rio volta ao ativo para participar na Festa do Pontal e... também num torneio de futebol. Carlos Carreiras não recebeu bem esta notícia e respondeu em conformidade.

Na sua página do Facebook, o social-democrata apelou a Rio para que “deixe de andar aos pontapés aos seus companheiros de partido que tiveram responsabilidades no momento mais duro que Portugal viveu”.

Esta é a segunda vez, no espaço de poucos dias, que Carreiras questiona a liderança de Rio. Na semana passada, escreveu um artigo de opinião, publicado também no jornal “i”, em que questionava se o líder do PSD e os seus vice-presidentes “emigraram” ou “já deitaram definitivamente a toalha ao tapete”.

Também na semana passada, em entrevista à Rádio Renascença, Carreiras defendeu que “estamos a chegar a um extremo em que a ausência do PSD do debate político e no encontrar de alternativas à atual solução coloca em causa o próprio regime”.