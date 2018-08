Estado contratou por ajuste direto helicópteros Kamov à empresa com que está em litígio

Com os helicópteros pesados do Estado - os Kamov - parados desde o início do ano, três por estarem avariados, três devido à falta de uma peça e uma desavença com a Everjets, empresa responsável pela manutenção dessas aeronaves, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) foi obrigada a contratar três Kamov para o período de incêndios de 2018; esta necessidade foi suprida com o recurso a um contrato por ajuste direto com a Heliportugal, empresa que exige ao Estado o pagamento de dezenas de milhões de euros, devido à quebra de contrato de 2012.

A ANPC comprometeu-se a pagar à Heliportugal 3,7 milhões de euros (sem IVA) pelo aluguer dos Kamov por apenas quatro meses, revela o “Público” esta sexta-feira.

Em 2012, lembra o matutino, a Heliportugal processou o Estado, na altura do Governo de Passos Coelho, na sequência da decisão de Miguel Macedo, então ministro da Administração Interna, de lhe retirar a gestão da frota de helicópteros pesados, quando ainda faltavam 12 anos para o fim do contrato celebrado em 2004, para a gestão, manutenção e operação dos Kamov.

A decisão do anterior Governo pode vir a custar aos cofres do Estado cerca de 40 milhões de euros, escreve o jornal; o valor ainda não foi totalmente apurado, mas as duas entidades já vão em quatro arbitragens por vários processos.

No início deste ano, o Estado teve uma “desavença” também com a Everjets: os três Kamov que ainda estavam operacionais ficaram impedidos de voar pela Autoridade Nacional de Aviação Civil, uma vez que a empresa se recusou a substituir uma peça que já tinha atingido o limite de validade nas três aeronaves. Como no passado, com a Heliportugal, houve uma denúncia de contrato por parte da ANPC.