Caixa paga prémios a trabalhadores apesar de período de conflito

Apesar de a Caixa Geral de Depósitos estar em “conflito” com os seus trabalhadores, devido ao Acordo de Empresa que foi denunciado pela administração de Paulo Macedo, a instituição vai pagar prémios aos trabalhadores que tenham sido avaliados positivamente e que tenham cumprido os seus objetivos no último ano.

O banco do Estado vai partilhar com os trabalhadores os lucros que alcançou em 2017 (52 milhões de euros) e já no primeiro semestre de 2018 (194 milhões); valores podem variar entre os 500 e os 3000 euros, conta o “Público” esta sexta-feira.

Este bónus que deverá chegar aos bolsos dos trabalhadores de Caixa em Setembro, mês em que vão arrancar as negociações para mudar o Acordo de Empresa (AE), cuja denúncia pela gestão desencadeou a greve desta sexta-feira.

Por sua vez, as progressões anuais por mérito relativas a 2018, que continuam por se reflectir nas remunerações dos trabalhadores visados, deverão avançar também em setembro. Estas serão pagas com retroativos a janeiro, pelo que apurou o matutino.