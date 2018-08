CGD muda regras e limita concessão de créditos à habitação a funcionários

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), instituição liderada por Paulo Macedo, pretende colocar um limite máximo no montante anual dos créditos à habitação concedidos aos seus funcionários, revela o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira. Esta medida consta do acordo que o banco quer negociar com os sindicatos da função bancária, depois de ter denunciado em julho o que estava até agora em vigor, conta o matutino.

Até 2020, a CGD quer introduzir um limite anual agregado ao valor a conceder em créditos à habitação aos seus funcionários, e também uma avaliação do risco de crédito de cada um dos trabalhadores.

À semelhança do que acontece em outros bancos, os funcionários da Caixa têm, até agora, condições especiais (mais favoráveis) na aquisição de crédito à habitação.

Segundo o “Negócios”, o regulamento de concessão de créditos a funcionários da Caixa já prevê limites individuais; ainda assim, o grupo presidido por Paulo Macedo pretende apertar a malha. “Não era suficientemente sólido”, diz fonte oficial do banco ao jornal.