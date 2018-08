Alojamento local. ASAE encerrou apenas 10 unidades em dois anos e meio

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a actividade de apenas dez unidades de alojamento local (AL), nos últimos dois anos e meio, revela o “Público” esta quinta-feira. Trata-se de um valor reduzido, tendo em conta a proliferação deste tipo de oferta de alojamento desde 2015.

Segundo os dados disponibilizados ao matutino, em 2016 foram encerrados dois AL, no âmbito da fiscalização a 571 operadores económicos; quatro em 2017 (1104 operadores fiscalizados) e outros quatro no primeiro semestre de 2018 (247 operadores fiscalizados). Ou seja, as dez suspensões em causa representam 0,5% do total das fiscalizações feitas no período em análise.

Fonte oficial da ASAE disse ao “Público” que as suspensões tiveram por base o incumprimento de requisitos fixados na lei actualmente em vigor para poder operar no mercado, como o de ter uma janela direta para o exterior, apresentar “adequadas condições de conservação e funcionamento das instalações e equipamentos”, e a “falta de inspecção periódica à instalação de gás”.