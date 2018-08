Fenprof e a recuperação total do tempo de serviço: “Se não for com este Governo será com o seguinte”

Os professores não vão desistir ou aligeirar a sua posição quanto à recuperação integral do tempo de serviço. Para a Fenprof, neste momento só há uma dúvida por responder: se essa mudança irá ocorrer com o Governo de António Costa ou durante a legislatura de um próximo Executivo, conta o “Público” esta quarta-feira.

“Não vamos para negociações discutir o tempo que está em causa, mas sim o modo e o prazo em que a recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias será feita. Se não for possível fazê-lo com este Governo será com o seguinte”, diz Luís Lobo, dirigente da Federação Nacional de Professores (Fenprof), em declarações ao matutino.

Estas palavras surgem passados poucos dias de António Costa, em entrevista ao Expresso, ter admitido que a idade de reforma pode ser uma das variáveis nas negociações que estão em curso com os professores. Ou seja, o tempo de serviço poderia contribuir para permitir uma antecipação da idade de reforma, sem a penalização prevista na lei.

Apesar de apoiarem a atual solução governativa, PCP e BE já fizeram saber que nesta questão estão do lado dos professores.

“A nossa posição de princípio para a reunião de 7 de setembro [que foi marcada pelo ministro da Educação] é a mesma que sempre tivemos. As negociações são para definir o modo e o prazo da recuperação do tempo de serviço e não para discutir quantos anos serão tidos ou não em conta. Este é o ponto de partida que o Governo também tem de assumir, porque é o que está na lei”, diz também o líder da Federação Nacional da Educação, João Dias da Silva, ao “Público”.