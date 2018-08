Branqueamento de capitais. Levantar mais de €50 mil irá lançar alerta no Fisco

De forma a evitar casos de branqueamento de capitais, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) pretende passar a ter acesso, no máximo até 2020, a dados que lhe permitam ficar a par de levantamentos em dinheiro quando estes superem os 50 mil euros, revela o “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

O Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira (PECFEA), que elenca as prioridades do fisco para os anos de 2018 a 2020, deverá chegar ao Parlamento por via do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, no próximo dia 12 de setembro, garante o matutino.

O PECFEA identifica três eixos estratégicos de intervenção que serão concretizados através de 95 medidas de âmbito legislativo, penal, operacional e de relacionamento com outras entidades e com os contribuintes.

No campo legislativo, o principal objetivo passa pelo reforço “das regras nacionais que se destinam a combater a erosão das bases tributáveis e a transferência de lucros para outras jurisdições” e é aqui que se inclui a medida em que o Governo propõe “estabelecer a comunicação dos levantamentos em dinheiro líquido superiores a 50 mil euros”.

De momento, nota o “DN”, ainda não são adiantados detalhes sobre de que forma é que esta comunicação será feita.