Militares prejudicados pelo 25 de Abril: processo de reintegração não dará direito a retroativos

O novo processo de reintegração de militares prejudicados pelo 25 de Abril de 1974 – o sexto em 44 anos – não dará direito à reconstituição das carreiras nem a quaisquer retroativos, avança o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

Pelo que o “DN” apurou junto de fontes próximas do processo, que já tiveram acesso ao texto da regulamentação da lei, os beneficiários terão 180 dias para requerer a sua reintegração nas Forças Armadas ao abrigo do primeiro decreto-lei relacionado com essa matéria (1974). De acordo com a legislação em causa, as pensões resultantes da reintegração apenas serão devidas a partir do momento em que forem recebidos os requerimentos.

Será contado, porém, para efeitos de reforma o tempo decorrido entre o momento em que os requerentes deixaram as fileiras e aquele em que passariam à reforma caso não tivessem interrompido a carreira por causas ligadas ao 25 de Abril.

Segundo o matutino, os interessados terão de dirigir ao ministro da Defesa Azeredo Lopes os respetivos requerimentos, com documentação que comprove os motivos de natureza política que estiveram na base do seu afastamento –reforma ou passagem compulsiva à reserva. O ministro decidirá depois com base no parecer que os chefes do Estado-Maior dos ramos derem aos processos.