Governo volta a ocultar subvenções vitalícias dos políticos

O Governo suspendeu, de repente, a publicação e a atualização da lista dos políticos que têm subvenções mensais vitalícias, tal como o valor que recebem, revela o “Jornal de Negócios” esta terça-feira. Segundo o Executivo, esta decisão tem por base o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

A lista em causa, lembre-se, começou a ser publicada depois de a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) ter concluído, em 2016, que o Ministério da Segurança Social deveria facultar a informação sobre o assunto solicitada por uma jornalista; em junho de 2017, a lista de subvenções vitalícias tinha mais de 300 nomes.

Na época, a publicação da lista das subvenções foi então justificada com o parecer da CADA “e no cumprimento do dever de transparência do Estado no que respeita a rendimentos auferidos no exercício de funções públicas”.



Chegados a agosto de 2018, a mesma lista voltou a ser secreta. “A publicação da lista atualizada dos beneficiários de subvenções mensais vitalícias, suspensa por efeito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, será retomada com a entrada em vigor de legislação específica que o preveja expressamente”, lê-se na página da internet da Caixa Geral de Aposentações, no sítio onde devia estar o documento com os nomes dos políticos.

Questionada pelo “Negócios”, fonte oficial do Ministério da Segurança Social sublinha que o RGPD “apenas permite proceder à divulgação de dados pessoais nos casos em que a lei expressamente o permita ou quando o respetivo titular tenha prestado o seu consentimento prévio”, nos termos do artigo 6.º.

Em 2016, note-se, o Governo já havia argumentado que era necessária uma lei para regular este tipo de situações. Esta legislação, contudo, mantém-se até hoje no campo da teoria. A mesma fonte do Ministério da Segurança Social não soube dizer ao matutino quem tomará a iniciativa e quando é que esta será apresentada. “ Será uma legislação da responsabilidade da Assembleia da República”, diz.