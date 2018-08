Parque das Nações “repartido”: marina e teleférico ficam na posse do Estado

Em 2011, após o início do desmantelar da holding Parque Expo'98, a venda da marina e do teleférico do Parque das Nações chegou a ser equacionada mas as duas estruturas vão ficar a título definitivo na posse do Estado, ao contrário do que aconteceu com o Pavilhão Atlântico, conta o “Diário de Notícias” esta segunda-feira.

Esta transmissão de bens irá concluir o processo de dissolução e de liquidação da sociedade Parque Expo'98, anunciado pelo governo PSD-CDS em 2011, mas só iniciado em 30 de setembro de 2014. Na época, Assunção Cristas, atual líder do CDS e ex-ministra da Agricultura, foi a responsável principal por este processo.

A marina do Parque das Nações, lembra o matutino, chegou a estar encerrada e sem gestão durante oito anos, tendo sido reaberta em 2009. Depois de anos de abandono e processos em tribunal, o equipamento voltou a acolher a atividade náutica na sequência de um investimento de 14 milhões de euros.

Além da marina e do teleférico, o Estado irá ficar também na posse de 37 prédios e várias frações situados na zona do Parque das Nações.

O mesmo diploma estabelece ainda que 11 prédios e várias frações sejam transmitidas para o Município de Lisboa, mas, se foram vendidos ou arrendados, metade das receitas obtidas pela autarquia revertem para o Estado, nota o “DN”.